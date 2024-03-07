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Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüştü

Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'de Direktör Yardımcılığı yapan Devin Özek ile sportif direktörlük pozisyonu için bir görüşme gerçekleştirdiği, ancak Özek'in Alman ekibinde lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak için siyah-beyazlı ekibe teşekkür ettiği belirtildi.

Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüştü

, Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'in Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek ile sportif direktörlük pozisyonu için bir süre önce görüşme gerçekleştirdi.

Ancak Özek, Leverkusen'de lig şampiyonluğu ve ardından da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak için siyah-beyazlılara teşekkür etti.

Beşiktaş, Almanya'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'de, Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olan Devin Özek ile bir süre önce sportif direktörlük pozisyonu için görüşme gerçekleştirdi.

Bayer Leverkusen Spor Genel Müdürü Simon Rolfes'ın yardımcılığını da üstlenen 28 yaşındaki Özek, şimdilik bu teklife teşekkür etmiş durumda.

Devin Özek'in bu kararı almasında ise Leverkusen ile Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşama isteğinin etkili olduğu öğrenildi.

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