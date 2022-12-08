Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Caner ve menajeriyle bir temasımız olmadı

Beşiktaş kulübünün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Siyah-Beyazlı ekibin transfer çalışmalarıyla ve oyuncuları son durumu hakkında Fanatik gazetesine konuştu.



Ceyhun Kazancı, transfer çalışmalarıyla ilgili savunma hattında çalışmaları olduğunu belirterek, “Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir” ifadesini kullandı.



Kazancı, Beşiktaş'a transfer iddialarıyla gündeme gelen Caner Erkin, Hakim Ziyech ve Samet Akaydın içinse şunları söyledi:



“Caner ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek. Samet içinse direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece.”

"TEK TÜRK KULÜBÜYÜZ"



Takımın yıldızı Ghezzal'ın sakatlık durumuna ilişkin, “Rachid Ghezzal, takımdaki yerini ilerleyen dönemde alacak. Amerikan futbolu sporcularında yaşanan bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağında kapsül yırtığı oldu. Bin futbolcunun birinde olabilecek bir sakatlık” açıklamasını yaptı.



Kazancı, Dünya Kupası'nda yollarına devam eden oyuncuları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:



“Dünya Kupası’nda iki tane oyuncusu kalan tek Türk kulübüyüz. Saiss ile konuştum. Çok mutlu, tarih yazdılar. Bizde sadece Galatasaray maçında bir hata yaptı. Başka hatası yok. Sakatlığının önemsiz olduğunu söyledi”

"FEGHOULI BİZZAT KENDİSİ ARADI"



Galatasaray'ın eski oyuncusu Feghouli'nin bizzat aradığını söyleyen Kazancı, “Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğin iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu” ifadelerini kullandı.

İngiliz yıldız Dele Alli'nin beklentileri karşılaması gerektiğini belirterek, "Dele Alli, oyundan çıktığı maçta bile 10 kilometre üstünde koşuyor. Beklentileri karşılamasını bekliyoruz” dedi.

Kazancı, son olarak iç transferde altyapıdan Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile profesyonel sözleşme çalışmaları olduğunu dile getirerek, “Cisse’ye yurt dışından talipler var. Profesyonel sözleşme imzalayıp ardından kiralayacağız” şeklinde konuştu.