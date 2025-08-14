Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2-0'dan döndü: Play-off turuna yükseldi!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's'i mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile İrlanda temsilcisi St. Patrick's karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-0 geriye düşmesine rağmen siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Demir Ege, 49. dakikada Tammy Abraham ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 3. dakikada penaltıdan Carty ve 34. dakikada McLaughlin'den geldi.
BEŞİKTAŞ, PLAY-OFF'A YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından toplam skorda 7-3'lük üstünlük yakalayan siyah-beyazlılar, Konferans Ligi play-off turuna adını yazdırdı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşı karşıya gelecek.
MAÇ TARİHLERİ
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
2' St. Patrick's VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta yapılan orta, Gabriel Paulista'nın eline temas etti. İncelemenin ardından karar penaltı olarak belirlendi.
3' St. Patrick's öne geçti... Topun başına geçen Carty, penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-0'a geldi.
34' İrlanda ekibi, farkı 2'ye çıkardı... Beşiktaş yarı sahasından kullanılan serbest vuruşta arka direkten içeriye çevrilen topu McLaughlin tamamladı ve skor 2-0 oldu.
43' GOL, BEŞİKTAŞ FARKI 1'E İNDİRDİ! Sol kanattan gelişen atakta Rashica'nın çevirdiği top savunmadan sekti ve ceza sahası içindeki Demir Ege'nin önüne düştü. Vuruşunu yapan genç futbolcunun şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Arroyo ve Jurasek yerine Muçi ile Uduokhai oyuna dahil oldu.
49' GOL, MAÇTA ŞİMDİ EŞİTLİK VAR! Sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken top, Abraham'ın önüne düştü. İngiliz futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.
64' Beşiktaş'ta Abraham ve Orkun kenara geldi. Mustafa Hekimoğlu ile Joao Mario oyuna dahil oldu.
67' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu sakatlanarak kenara geldi. Yerine Kartal Kayra dahil oldu.
79' BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ! Sağ kanatta topla buluşan Svensson'un pasıyla ceza sahasına giren Joao Mario, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 3-2 öne taşıdı.
İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre iki değişikliğe gitti.
Norveçli teknik adam, İrlanda deplasmanındaki ilk karşılaşmada hücumda şans verdiği Joao Mario ile Ernest Muçi'yi kulübeye çekerken; bu oyuncuların yerine Keny Arroyo ve Milot Rashica görev yaptı.
Norveçli teknik adam, St. Patrick's karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:
Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK
Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı.
Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.
YÖNETİCİLER, DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU
Beşiktaşlı yöneticilerle İrlanda ekibi St. Patrick's Kulübünün yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Hristo Zapryanov ile St. Patrick's Genel Sekreteri Anthony Delaney ve Sportif Direktör Ger O'Brien'i yemekte ağırladı.
Siyah-beyazlı yöneticiler, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Zapryanov ile Delaney'e günün anısına kulübün simgesi kartal heykeli ve Beşiktaş forması takdim etti.
