Beşiktaş, St. Patrick's'i güle oynaya yendi: Rövanş öncesi büyük avantaj!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's Athletic'i farklı mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Tallaght Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a İrlanda'da galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joao Mario, 14, 23 ve 43. dakikalarda (P) Tammy Abraham kaydetti. St. Patrick's Athletic'in tek sayısı ise 49. dakikada Power'dan geldi.
Bu skorun ardından Beşiktaş, İstanbul'daki rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etmiş oldu.
RÖVANŞ 14 AĞUSTOS'TA
Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos saat 21.00'de Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
ST. PATRICK'S 1-4 BEŞİKTAŞ
GOL: 8' Joao Mario, 14', 23', 43' (P) Tammy Abraham - 49' Power
1' Maç başladı.
8' GOL, BEŞİKTAŞ ÖNDE! Sağ kanattan gelişen atakta Muçi'nin ortaya çevirdiği topu Rafa Silva yumuşattı. Arka taraftaki Joao Mario'nun vuruşu, savunmaya çarparak ağlarla buluştu.
14' FARK 2'YE ÇIKTI! Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson'un ortası kaleciden sekti ve Abraham'ın önüne düştü. Yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 2-0'a geldi.
23' ABRAHAM'DAN DUBLE, 3-0! Beşiktaş, İrlanda deplasmanında farkı 3'e yükseltti. Joao Mario'nun klas pasında savunma arkasına sarkan Tammy Abraham, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
33' Demir Ege Tıknaz, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
41' BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI! Ceza sahası içinde yerde kalan Tammy Abraham'a yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.
43' GOL, MAÇ FARKA GİDİYOR! Topun başına geçen Abraham, fileleri sarstı ve kendisinin 3, takımının 4. golünü kaydetti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı. Svensson'un yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.
49' St. Patrick's farkı 3'e indirdi... Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Power'ın şutu ağlarla buluştu ve skor 4-1'e geldi.
59' Beşiktaş'ta Muçi'nin yerine Keny Arroyo oyuna girdi.
76' Demir Ege çıktı, Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.
90' Jurasek ve Orkun çıktı, Tayyip Talha ile Amir oyunda.
ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş’ta sakatlığı geçen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11’de sahaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tallaght Stadı'daki müsabakada, Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü’ye ilk 11’de şans verdi. Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin’e getirilmeyen Uduokhai'nin yerine ise Jurasek’i görevlendirdi.
Solskjaer, St. Patrick’s karşısında kalede Mert Günok’a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü’nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al-Musrati, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.
İrlanda temsilcisinin salı günü kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jordon Garrick, yedek kulübesinde teknik direktör Stephen Kenny’den görev bekledi.
İSRAİL'E TEPKİ
Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.
İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun”, arkasında ise “Yeter Artık” yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı’ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Başkent Dublin’in yanı sıra İrlanda’nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.
İLK 11'LER
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham
