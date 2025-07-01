Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk sınavına çıkıyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı. Peki, Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman?



4 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK



Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başladı.



İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.



Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI



Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:



10 Temmuz Perşembe:



20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)



13 Temmuz Pazar:



18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)



16 Temmuz Çarşamba:



19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)



17 Temmuz Perşembe:



19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)