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Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk sınavına çıkıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde hazırlık maçlarına St Pölten karşısında başlayacak. Geçtiğimiz sezonda istediği sıralamada ligi bitiremeyen Beşiktaş, yeni sezonda güçlenmek ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman?

Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk sınavına çıkıyor

Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı. Peki, Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman?

4 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başladı.

İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe:

20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar:

18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba:

19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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