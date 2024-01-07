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Beşiktaş Stefan Savic transferinde devreye girdi

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Atletico Madrid'in savunmacısı Stefan Savic için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı yöneticilerin İspanyol ekibiyle maliyet açısından orta yolu bulmaya çalıştığı kaydedildi.

Beşiktaş Stefan Savic transferinde devreye girdi

, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu bilinen Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic için siyah-beyazlıların devreye girdiği öne sürüldü.

Hem menajeri hem de İspanyol ekibiyle temasa geçen 2. başkan Hüseyin Yücel ve Samet Aybaba'nın görüşmeleri yürüttüğü belirtilirken, oyuncunun transferi için uygun maliyette anlaşılması hedefleniyor.

Karadağlı savunmacının Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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