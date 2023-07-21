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Beşiktaş, Strasbourg'u 2-1 yendi

Beşiktaş, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibİ Strasbourg’u 2-1 yendi.

Beşiktaş, Strasbourg'u 2-1 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren , Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 10’uncu ve 21’inci dakikalarda Vincent Aboubakar’ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin tek golü 25’inci dakikada Dion Sahi’den geldi.

Siyah-beyazlılar maça Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Gedson, Muleka ve Aboubakar 11’iyle başladı.

Strasbourg  ise Sels, Perrin, Nyamsi, Sylla, Guilbert, Deminguet, Bellegarde, Diarra, Senaya, Sahi ve Mothiba ile Beşiktaş karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal ise kadrosunda yer almadı.

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