Beşiktaş, Strasbourg'u 2-1 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Beşiktaş, Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 10’uncu ve 21’inci dakikalarda Vincent Aboubakar’ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin tek golü 25’inci dakikada Dion Sahi’den geldi.



Siyah-beyazlılar maça Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Gedson, Muleka ve Aboubakar 11’iyle başladı.



Strasbourg ise Sels, Perrin, Nyamsi, Sylla, Guilbert, Deminguet, Bellegarde, Diarra, Senaya, Sahi ve Mothiba ile Beşiktaş karşısına çıktı.



Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal ise maç kadrosunda yer almadı.

