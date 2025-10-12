Beşiktaş, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında İlbank'ı mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, İlbank'ı 3-1 yendi.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Ceren Karagöl)
İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıcı, Merve Tanyel, Kocic, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)
Setler: 21-25, 25-12, 25-20, 25-19
Süre: 121 dakika (31, 27, 34, 29)
- Etiketler :
- İlbank
- Beşiktaş
- Sultanlar Ligi