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Beşiktaş Süper Kupa maçına hazır

Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Süper Kupa maçına hazır

, Turkcell Süper Kupa'da yarın ’la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik hazırlığının yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Süper Kupa maçına hazır - 1

Öte yandan Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı takıma moral ziyaretinde bulundu. Başkan Arat ve beraberindekiler, teknik ekip ve futbolcular ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlılar, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın (3 Ağustos) saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ’la karşılaşacak.

Mücadele ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. 

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