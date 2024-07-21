Beşiktaş, Süper Kupa öncesi hazırlık maçı programını açıkladı

Slovenya kampını Grazer AK ile oynadığı maçta 5-1'lik galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, yurt içi hazırlık maçlarının takvimini duyurdu.
Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla sürdürecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı takvimi şöyle;
24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu)
30 Temmuz Salı
18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
Siyah-beyazlılar 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak.
Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 21, 2024
Siyah-beyazlılarımızın programı şöyle:
24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi… pic.twitter.com/Zl5leCSsNR
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