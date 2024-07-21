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Beşiktaş, Süper Kupa öncesi hazırlık maçı programını açıkladı

Beşiktaş, Slovenya kampının ardından Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi yurt içinde yapacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

Beşiktaş, Süper Kupa öncesi hazırlık maçı programını açıkladı

Slovenya kampını Grazer AK ile oynadığı maçta 5-1'lik galibiyetle tamamlayan , yurt içi hazırlık maçlarının takvimini duyurdu.

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla sürdürecek. 

Beşiktaş'ın hazırlık maçı takvimi şöyle;

24 Temmuz Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu)

30 Temmuz Salı

18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

Siyah-beyazlılar 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

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