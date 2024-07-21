Beşiktaş, Süper Kupa öncesi hazırlık maçı programını açıkladı

Siyah-beyazlılar 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı takvimi şöyle;

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla sürdürecek.

Slovenya kampını Grazer AK ile oynadığı maçta 5-1'lik galibiyetle tamamlayan Beşiktaş , yurt içi hazırlık maçlarının takvimini duyurdu.

Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.



Siyah-beyazlılarımızın programı şöyle:



24 Temmuz Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)



27 Temmuz Cumartesi… pic.twitter.com/Zl5leCSsNR