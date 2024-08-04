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Beşiktaş, Süper Kupa zaferini taraftarlarıyla kutladı

Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, kupa zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Beşiktaş, Süper Kupa zaferini taraftarlarıyla kutladı

, Turkcell 'da Galatasaray’ı 5-0 yenerek 3’üncü kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kafileyi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde meşaleler ve tezahüratlarla çok sayıda taraftar karşıladı.

Tesislerin girişinde takım otobüsünden inen siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kupayla birlikte taraftarların yanına gitti. Kupa zaferini birlikte kutlayan kafile ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.

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