Beşiktaş, Süper Kupa zaferini taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray’ı 5-0 yenerek 3’üncü kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kafileyi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde meşaleler ve tezahüratlarla çok sayıda taraftar karşıladı.

Tesislerin girişinde takım otobüsünden inen siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kupayla birlikte taraftarların yanına gitti. Kupa zaferini birlikte kutlayan kafile ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.