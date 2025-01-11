Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç sonra galibiyete ulaştı

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ile 40. dakikada Ciro Immobile attı.



Bodrum FK'nin tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.



Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 30'a çıkardı. 5'i son 7 maçta olmak üzere 11. kez yenilen Sipay Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ, LİGDE 35 GÜN SONRA 3 PUANLA TANIŞTI



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 35 günün ardından galibiyet elde etmeyi başardı.



7 Aralık 2024'te Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş, bu tarihten sonra ligde çıktığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.



Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, böylece 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaptığı son 10 mücadelenin sadece 2'sini kazanabildi.



IMMOBİLE, LİGDEKİ GOLS AYISINI 10'A ÇIKARDI



Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig'de 10. golünü kaydetti.



Mücadelenin 40. dakikasında Onur Bulut'un asistinde siyah-beyazlı takımın 3. golünü kaydeden Immobile, ligde çıktığı 15. maçında 10. kez ağları sarstı.



Deneyimli futbolcu, 2 maçta ikişer, 6 müsabakada da birer gole imza attı.



NDOUR, İLK KEZ AĞLARI SARSTI



Beşiktaş'ta İtalyan futbolcu Cher Ndour, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.



Sezon başında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadroya dahil edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32. dakikada Rafa Silva'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



Ndour, ligde forma giydiği 12. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.



BAŞINA DARBE ALAN GEDSON FERNANDES, DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, sakatlığı nedeniyle maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Portekizli futbolcu, Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde başının arkasına aldığı darbenin ardından kısa bir süre sonra kendisini yere bıraktı.



Sağlık görevlileri eşliğinde saha kenarına gelen Gedson Fernandes'in yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil oldu.



VAR İNCELEMESİ, PENALTI KARARIYLA SONUÇLANDIMADI



Karşılaşmanın 62. dakikasında maçın hakemi Mehmet Türkmen, Sipay Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı'nın Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinde bulundu.



Taylan Antalyalı, ceza sahasında Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Türkmen, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi.



Mehmet Türkmen, Uduokhai'nin Taylan'a faul yapmadığını belirterek oyunu tekrar devam ettirdi.