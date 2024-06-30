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Beşiktaş, takımdan ayrılacak 10 futbolcuyu belirledi

Beşiktaş, gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan futbolcuları belirledi. 12 yabancı sınırı kuralını göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, 10 futbolcusuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, takımdan ayrılacak 10 futbolcuyu belirledi

Gelecek sezon planlamalarını hızla sürdüren 'ta takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Süper Lig'de yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılmasıyla birlikte siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic ve Ersin Destanoğlu'nu kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde gelecek sezon kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacağı da belirtildi.

2 YABANCI TRANSFERİ YAPTI

Beşiktaş, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte 2 yabancı oyuncunun transferini resmi olarak duyurdu.

Siyah-beyazlılar Atletico Madrid'den ayrılan Gabriel Paulista ve Benfica ile sözleşmesi biten Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş iç transferde ise Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.

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