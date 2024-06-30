Beşiktaş, takımdan ayrılacak 10 futbolcuyu belirledi

Gelecek sezon planlamalarını hızla sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
Süper Lig'de yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılmasıyla birlikte siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic ve Ersin Destanoğlu'nu kadroda düşünmediği öne sürüldü.
Ayrıca haberde gelecek sezon kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacağı da belirtildi.
2 YABANCI TRANSFERİ YAPTI
Beşiktaş, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte 2 yabancı oyuncunun transferini resmi olarak duyurdu.
Siyah-beyazlılar Atletico Madrid'den ayrılan Gabriel Paulista ve Benfica ile sözleşmesi biten Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.
Beşiktaş iç transferde ise Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.
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