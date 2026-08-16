Beşiktaş taraftarı önünde sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş , yenilenen kadrosuyla tüm rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada Süper Lig 'de sahne alacak.

Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor 'la karşılaşacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla play-off'ta Kauno Zalgiris'in rakibi oldu.

Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayacak Eyüpspor ise Dolmabahçe deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak.