Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın'a tepki, istifa tezahüratı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan Beşiktaşlı futbolseverler, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.