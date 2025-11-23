Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın'a tepki, istifa tezahüratı
23.11.2025 19:34
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş ile Samsunspor'un karşılaştığı maçın ardından taraftarlar Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.
Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan Beşiktaşlı futbolseverler, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Samsunspor maçını protokol tribününde takip etti.
Maçın sona ermesiyle birlikte tribünlerin hedefinde teknik direktör Sergen Yalçın yer aldı.
Dolmabahçe'deki taraftarlar, "Sergen Yalçın istifa" tezahüratında bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor karşılaşmasını kenardan takip etti.