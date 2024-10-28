Beşiktaş taraftarı Rams Park'ta
Beşiktaş taraftarı Galatasaray maçına saatler kala maçın oynanayacağı Rams Park'a ulaştı.
Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisinde takımını deplasmanda destekleyecek.
Derbi öncesi Beşiktaş Tüpraş Stadı önünde toplanan Beşiktaş taraftarı, 30 otobüsle maçın oynanacağı Rams Park'a gitti.
Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı.
20.00'da başlayacak mücadeleyi 2 bini aşkın Beşiktaş taraftarı takip edecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Beşiktaş