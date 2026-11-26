UEFA Avrupa Ligi ’nde Beşiktaş ’ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynayacağı karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı ’nda yoğunluğa neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş’ı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, Gürcistan’a geçmek için Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’na geldi.

Karşılaşmaya saatler kala sınır kapısında yoğunluk oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar, gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan’ın Batum kentinde bulunan ve karşılaşmanın oynanacağı Batumi Arena’ya doğru hareket etti.

Beşiktaş'ı desteklemeye gidenler arasında Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu futbolseverlerin de olduğu görüldü.