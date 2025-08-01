Beşiktaş tarihinde böylesi olmadı: Shakhtar eşleşmesinde bir ilk yaşandı!

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. İlk maçı da 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, toplamda 6-2'lik skorla organizasyona veda etti. Beşiktaş , yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. TARİHTE BİR İLK Eşleşme sonrası Beşiktaş adına dikkat çeken birçok ayrıntı öne çıktı ve tarihte bir ilk yaşandı. Shakhtar Donetsk'e rakip olduğu iki maçı 4-2 ve 2-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde oynadığı 26'ncı çift ayaklı ön eleme eşleşmesinde ilk kez iki karşılaşmada da mağlup olarak elendi. SEZON PARLAK BAŞLAMADI 2025-26 sezonun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynayan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı iki maçta da varlık gösteremedi. İki müsabakada aldığı yenilgilerle taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, kalesini de gole kapatamadı. İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci maçta da kalesinde 2 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM



Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.



UEFA Konferans Ligi 3. turundan organizasyona katılacak siyah-beyazlı ekip bu turda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla play-offlara kalmak için mücadele edecek.



St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi ilk turunda Litvanya ekibi Hegelmann Litauen'i, 2. turunda ise Estonya'nın Kalju'yu eleyerek 3. tura yükseldi.



SHAKHTAR YİNE YENİLMEDİ



Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 10 kez karşılaşırken bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Shakhtar Donetsk, bu maçlarda kalesinde 3 gol görürken toplam 23 gol sevinci yaşadı.



UKRAYNA TAKIMLARINA ŞANSI TUTMUYOR



Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ve Shakhtar Donetsk ile 2'şer kez olmak üzere toplam 16 kez karşılaştı.



"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 36 gol gördü.