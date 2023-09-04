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Beşiktaş Tayfur Bingöl’ü yeniden kadrosuna kattı

Beşiktaş Tayfur Bingöl’ü yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Tayfur Bingöl’ü yeniden kadrosuna kattı

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Tayfur Bingöl için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi. 

Siyah-beyazlılar Tayfur için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Tayfur, oynadığı 29 maçta 2 gol, 2 asistlik hücum katkısı verdi.

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