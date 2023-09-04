Beşiktaş Tayfur Bingöl’ü yeniden kadrosuna kattı

Beşiktaş Tayfur Bingöl için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Siyah-beyazlılar Tayfur için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.



Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Tayfur, oynadığı 29 maçta 2 gol, 2 asistlik hücum katkısı verdi.