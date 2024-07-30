Beşiktaş Tayfur Bingöl'ün ayrılığını duyurdu

Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.



Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."



Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 17 resmi maçta görev alırken, fileleri bir kez havalandırdı.

EYÜPSPOR DA TRANSFERİ AÇIKLADI



Eyüpspor transferi, "Eyüpspor’a Hoş Geldin Tayfur Bingöl! Eyüpspor’umuz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Tayfur Bingöl'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.



Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Mame Thiam, Dorukhan Toköz, Fredrik Midtsjo, Anastasios Chatzigiovanis ve Emre Akbaba gibi tecrübeli oyuncuları kadrosuna katmayı başardı.