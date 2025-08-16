NTV.COM.TR

Beşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza!

Beşiktaş, Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza!

Beşiktaş, sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan transfer açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Beşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza! - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...