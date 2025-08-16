Beşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza!
Beşiktaş, Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan transfer açıklaması şöyle:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Maç