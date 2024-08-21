Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile yarın deplasmanda yapacakları ilk maçta iyi bir performans sergileyerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.



Hollandalı teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı Arena Thun'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİ ALMAK İSTİYORUZ"

Sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Van Bronckhorst, "Maça odaklandık. Hazırız. Lugano'nun oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir takım. Bu turda olmayı hak eden bir ekip. İki maçın sonunda UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVANTAJLI BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ"



Müsabakanın sentetik sahada oynanacağının hatırlatılması üzerine 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hollanda'dan ve zaman zaman İskoçya'dan sentetik zemine alışığım. İyi sentetik zemini kötü çim zemine tercih ederim. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. İyi bir maç olacak. Zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Lugano maçı için İsviçre'ye getirilmeyen Jackson Muleka ve sezon başından bu yana maç kadrolarına dahil edilmeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir soruyu Giovanni van Bronckhorst, "Muleka'nın transfer durumu söz konusu. Bu yüzden İsviçre'ye gelmedi. Aboubakar iyi çalışıyor ancak kendisi için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Transfer ihtimalini bekleyip göreceğiz." şeklinde cevapladı.