Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımın karşılaşmada standartlarında bir oyun ortaya koymadığını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik." diye konuştu.



Maçın ilk yarısında kötü performans sergilediklerini dile getiren Van Bronckhorst, "Normalde görmemiz gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi." ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSUNA YANIT



Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim." diyerek cevap verdi.



Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın başka ülkede seyircisiz oynanmasının mağlubiyet için bahane olamayacağını sözlerine ekledi.