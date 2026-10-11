Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano: İkinci yarı acı çektik

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ’u Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:



"Zaten maçtan önce de söylemiştim milli ara dönüşü zor oluyor. Bizim oyuncular maçtan 2 gün önce geldi. Tam 17 futbolcu yolladık milli takımlara. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı acı çektiğimizi söyleyebilirim. Daha önce İtalya'da başıma geldi. Kazanacağımızı düşündüğümüz maçları kaybettik. Bu yüzden galibiyet önemli."

TARAFTAR-FUTBOLCU BÜTÜNLEŞTİ

İtalyan teknik adam taraftara da değinerek, "Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Oyuncularım da öyle. Burada oynarken tüylerim diken diken oluyor. Duygusal bir yapım var. İç sahada az hata yapıyoruz ama bunu deplasman için söyleyemem. İç sahada nasıl oynuyorsak deplasmanda da öyle oynamalıyız" dedi.