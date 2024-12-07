Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Fenerbahçe maçı bizim açımızdan büyük bir şanstı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 1-0 kazandıkları derbi sonrası mücadeleyi değerlendirdi.



Topraktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uzun zamandır taraftarımızı mutlu edemiyoruz. Fenerbahçe maçı bizim açımızdan büyük bir şanstı. Fenerbahçe'yi yenerek onları birazcık mutlu etmek istedik.





Oyuna gelirsek, iki takım da çok agresif oynadı. Geçişlerde onlar da biz de pozisyon bulduk. Daha çok pozisyon bulan biziz. İkinci yarı hamleler yapacaktık. Oyuncularımla da konuştuğumda, Tayyip sakatlıktan çıktı, Alex'e maçtan önce oynatacağımı söylemiştim, takım içine girmesini istemiştim. Gitti, iyi şeyler yaptı. Önce Rafa'yı kenarda oynattım. Orta sahayı yoğunlaştırıp, Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Rafa 'Beni kenara atabilirsin, orta sahayı güçlendirebilirsin' dedi. Rafa, nerede oynatırsak problem etmiyor, oynuyor. Bugün de iyi mücadele etti.

Maçtan önce iyi mücadeleye ihtiyacımız var demiştim. İyi mücadele ettik. Sakatlıklar oldu, Emirhan da ağırlarıyla bitirdi. Ndour, Musrati'yi geriye çekerek karşılama yaptık. Maç sonlarında 1-0 ise bunlar olur. Oyuncular da koruma amaçlı çekilir. Önemli olan mücadeleye ihtiyaç vardı. Futbolcularımız çok kaliteli. İstediğimizi bugün aldık."