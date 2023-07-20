Beşiktaş-Tiran maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi KF Tirana oldu. Deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tüm gözler şimdi Beşiktaş ile KF Tirana arasında yapılacak maçta. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş-Tiran maçı tarihleri...



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU



Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum, ilk maçın 1-1 tamamlandığı 1. eleme turunun rövanşında Arnavutluk ekibi Tiran'ı ağırladı.



Tiran, Lushkja'nın 28 ve Deliu'nun 78. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Kapanadze ile 90. dakikada umutlandı ancak maçı 2-1 kazanmayı başaran Tiran, tur atladı.



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile KF Tirana 27 Temmuz Perşembe günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.



Rövanş ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak.





