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Beşiktaş, Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Tirana'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in öncülüğünde ara vermeden rövanş için hazırlıklara başladı.

Beşiktaş, Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 3 Ağustos'ta Tirana ile Arnavutluk'ta karşılaşacak , hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme idmanı yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcuların antrenmanı, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip Tirana maçının hazırlıklarına 30 Temmuz Pazar günü çift idmanla devam edecek.

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