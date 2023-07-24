Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için geri sayım

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, Arnavutluk'un Tiran takımıyla bir üst tur için mücadele edecek. Tüm gözler şimdi Beşiktaş ile KF Tirana arasında yapılacak maçta. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş-Tirana maçına dair detaylar...



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile KF Tirana 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



ÜST TURDA RAKİP BELLİ OLDU



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.



Buna göre 2. eleme turunu geçmesi halinde; Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

