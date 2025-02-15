Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
56. DAKİKA - SARI KART
53. DAKİKA - GOL
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
45. DAKİKA - UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
43. DAKİKA - SARI KART
17. DAKİKA - GOL
Trabzonspor, Simon Banza'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Simon Banza, Trabzonspor formasıyla bir lig sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı futbolcu oldu
15. DAKİKA - KAFA VURUŞU DIŞARDA
3. DAKİKA - BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev maça sahne oluyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5, TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Solskjaer dönemindeki ilk lig galibiyetini Sivas deplasmanında alan Siyah beyazlılarda 5 eksik var.
Tedavileri süren Paulista, Bahtiyar, Tayyip Talha, Necip ve Emrecan forma giyemeyecekler.
Şenol Güneş'in ekibinde ise tedavileri devam eden Nwakaeme ve Draguş kafilede yok.
İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Banza
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