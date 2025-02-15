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Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)

56. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Visca'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. 

53. DAKİKA - GOL

Beşktaş, Rafa Silva'nın golüyle skora denge sağladı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45. DAKİKA - UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ta Immobile'nin ceza sahası içerisinden çektiği şut Uğurcan Çakır'da kaldı.

43. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

17. DAKİKA - GOL

Trabzonspor, Simon Banza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Simon Banza, Trabzonspor formasıyla bir lig sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı futbolcu oldu

15. DAKİKA - KAFA VURUŞU DIŞARDA

Beşiktaş'ta Rashica'nın ortasında Immobile'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

3. DAKİKA - BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği sert şutu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

CANLI ANLATIM

Dev maç Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

Trendyol 'in 24. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev maça sahne oluyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5, TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Solskjaer dönemindeki ilk lig galibiyetini Sivas deplasmanında alan Siyah beyazlılarda 5 eksik var.

Tedavileri süren Paulista, Bahtiyar, Tayyip Talha, Necip ve Emrecan forma giyemeyecekler.

Şenol Güneş'in ekibinde ise tedavileri devam eden Nwakaeme ve Draguş kafilede yok.

İLK 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Banza

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