Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maça sahne oluyor.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Mücadelede hakem Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapıyor.

VAR koltuğunda Alper Çetin yer alırken, AVAR'da ise Erkan Engin bulunuyor.

CANLI ANLATIM

1' Dev mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

3' Trabzonspor'da Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı ortaya Enis Destan kafa vurdu top auta çıktı.

8' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok zorlanmadan topu kontrol etti.

12' Edin Visca sağ kanattan topu ceza sahasına çevirmek istedi Zaynutdinov kademeye girerek topu uzaklaştırdı.

16' Trezeguet ceza sahasında topla buluştu ancak elle avantaj sağladığı gerekçesiyle Arda Kardeşler düdüğünü çaldı.

21' Trabzonspor üst üste iki defa köşe vuruşu kullandı savunma her ikisinde de topu uzaklaştırmayı başardı.

22' Svensson'un müdahalesinde Trezeguet yerde kaldı hakem faul düdüğünü çaldı. Bordo-mavililer ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullanacak.

23' Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top herkesi aşarak auta çıktı.

25' Oyunun ilk 25 dakikalık bölümünde her iki takım da isabetli şut çekemedi.

28' Denswill ile kafa topuna çıkan Rashica yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler oyunu durdurarak sağlık görevlilerini oyuna davet etti.