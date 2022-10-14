Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 10. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor arasında derbi mücadelesi yaşanacak. Süper Lig'de 18 puanlı Beşiktaş ve 17 puanlı Trabzonspor bu hafta zirve mücadelesi için sahada savaş verecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak



Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ



Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.



DERBİLERDE KIRMIZI KART İSTATİSTİĞİ



İki takım arasında oynanan son 5 maçta 4 kez kırmızı kart çıktı. Bu karşılaşmaların ikisinde Beşiktaş kırmızı kart görürken ikisinde de Trabzonspor kırmızı kart gördü.

Öte yandan iki takım arasındaki son 5 maçta 2 kez Trabzonspor galip gelirken 1 kez Beşiktaş kazandı ve 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.