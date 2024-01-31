Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? (Süper Lig 24. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 36 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 37 puanla 3. sırada yer alan rakibi Trabzonspor'u yenerek bir üst sıraya yükselmeye çalışacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.



4 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.



BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamlandı.



Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.