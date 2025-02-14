Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Trabzonspor maçına geri sayım başladı. Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor. Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. İşte, Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 15 Şubat 2025 Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak.



Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.



İÇ SAHA KARNESİ



Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.



Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.



"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.



RAFA SİLVA'NIN DURUMU



Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı.



Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.



Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?



Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.



İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.



ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.



EKSİK OYUNCULAR



Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor.



Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor.



Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.



Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.



TRABZONSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ



Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.



İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.



Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.