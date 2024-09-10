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Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, dev maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından devam etti.

Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas uygulamalarıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlıların idmanında yeni transferler Joao Mario ve Felix Felix Uduokhai'ye futbolcular hoş geldin karşılaşması yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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