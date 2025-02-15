Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin yabancı VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.



Derbide VAR'da Polonyalı hakem Daniel Stefanski, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak.

