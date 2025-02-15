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Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin yabancı VAR'ı açıklandı

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Daniel Stefanski oldu.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin yabancı VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Derbide VAR'da Polonyalı hakem Daniel Stefanski, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak.

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