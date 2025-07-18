Beşiktaş transferden vazgeçmişti, Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.



Siyah-beyazlıların resmi siteden prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Kyle Walker-Peters, İstanbul'a gelişini üst üste ertelemişti.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇMİŞTİ



Yaşanan bu durum sonrası Beşiktaş Kulübü, İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı.



Yapılan bildiride şu ifadeler yer almıştı:



"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."