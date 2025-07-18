Beşiktaş transferden vazgeçmişti, Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş'ın transferinden vazgeçtiği sağ bek Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı netleşiyor.
Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların resmi siteden prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Kyle Walker-Peters, İstanbul'a gelişini üst üste ertelemişti.
BEŞİKTAŞ VAZGEÇMİŞTİ
Yaşanan bu durum sonrası Beşiktaş Kulübü, İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı.
Yapılan bildiride şu ifadeler yer almıştı:
"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın transferini iptal ettiği sağ bek oyuncusunun yeni takımı belli oldu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ekibi West Ham United ile anlaşmaya vardı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Haberin devamında Walker-Peters'ın sözleşmesinin 3 yıllık olduğu belirtildi. Ayrıca resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.
"GÖRÜŞME KISA SÜRDÜ"
Öte yandan West Ham ile Kyle Walker-Peters arasındaki transfer görüşmesinin çok kısa sürdüğü ve anlaşmanın hemen gerçekleştiği kaydedildi.
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