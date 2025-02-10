Beşiktaş transferi açıkladı: 20 yaşındaki Ricardo siyah beyazlılarda!

Beşiktaş, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo transferini açıkladı.

Ricardo için oyuncunun kulübüne yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sports Digitale'in haberine göre; Futbolcunun kulübüne sonraki satıştan da %10 pay verilecek.

Ricardo, 11 Şubat 04.10'da İstanbul’da olacak.



Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır."



ELAN RİCARDO KİMDİR?



Elan Ricardo, 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi.

1.84 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.