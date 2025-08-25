Beşiktaş, transferi resmen açıkladı: El Bilal Toure, KAP'a bildirildi

Süper Lig'e 3 puanla başlayan, Avrupa'da ise UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.



Siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta'da forma giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."