Beşiktaş, transferi resmen açıkladı: El Bilal Toure, KAP'a bildirildi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak olan Beşiktaş, transferi resmen açıkladı.

Süper Lig'e 3 puanla başlayan, Avrupa'da ise UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak olan 'ta hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta'da forma giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Golcü oyuncu, bugün saat 15.00'te İstanbul'a geldi.

Atalanta'ya 2023 yazında 30 milyon euro bedelle olan 23 yaşındaki futbolcu; 2024 yazında Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü.

El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla 17'şer maça çıktı ve iki takımda da 3 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

