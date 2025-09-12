Beşiktaş, transferi resmen açıkladı: Jota Silva imzayı attı!
Beşiktaş, Jota Silva ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonu ile kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarıldı.
Jota Silva, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 31 lig maçında 3 gol kaydetti.