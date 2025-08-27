Beşiktaş, transferi resmen açıkladı: Juventus'un yıldızı imzayı attı

Beşiktaş bir imzayı daha resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tiago Djalo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

3 YILLIK İMZA

Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.

KARİYERİ VE MEVKİSİ



25 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyerinde çıktığı 156 maçta 6 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.



1.90 boyundaki Djalo, hem sağ bek hem sol bek hem de stoper olmak üzere tüm savunma bölgelerinde oynayabiliyor.