Beşiktaş, transferi resmen açıkladı: Juventus'un yıldızı imzayı attı
Beşiktaş, Juventus'un Portekizli stoperi Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş bir imzayı daha resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tiago Djalo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
3 YILLIK İMZA
Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.
KARİYERİ VE MEVKİSİ
25 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyerinde çıktığı 156 maçta 6 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
1.90 boyundaki Djalo, hem sağ bek hem sol bek hem de stoper olmak üzere tüm savunma bölgelerinde oynayabiliyor.
