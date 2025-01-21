Beşiktaş-Trefl Sopot basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Trefl Sopot'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 15 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda 5. sırada bulunuyor. Grupta 10'uncu ve son sırada yer alan Polonya ekibi ise 15 karşılaşmada sahadan yalnızca 1 kez galip ayrıldı. Peki, Beşiktaş-Trefl Sopot basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u ağırlayacak. Beşiktaş, ilk maçta rakibini deplasmanda 100-79 yendi. İşte, Beşiktaş-Trefl Sopot basketbol maçı hakkında bilgiler...
Beşiktaş Fibabanka ile Trefl Sopot, Eurocup maçında karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 22 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki müsabakada hava atışı, saat 20.00'de yapılacak ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
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