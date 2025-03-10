Beşiktaş tribünlerinden Galatasaray maçı talebi: "Derbiye Türk hakem istemiyoruz"

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Siyah - beyazlı taraftarlar, 29. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.



PAULISTA 106 GÜN SONRA KADRODA



Beşiktaş’ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista Gaziantep FK müsabakasında tam 106 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Maccabi Tel Aviv maçında forma giyen Paulista, tendon yırtığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



KARŞILAŞMANIN TAKIM KADROLARINI ECE TEKMEN DUYURDU



Müsabaka öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.



BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN YABANCI HAKEM TALEBİ



Karşılaşmanın ikinci yarısında skor tabelası 1-1'lik eşitliği gösterirken, siyah - beyazlı taraftarlar 75. dakikada dikkat çeken bir tezahürat yaptı. Beşiktaş tribünleri 29. haftada oynanacak olan Galatasaray maçı için "Derbiye Türk hakem istemiyoruz" tezahüratında bulundu.

