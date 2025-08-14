Beşiktaş, tur için St. Patrick's karşısında: İlk 11'de sürpriz

Beşiktaş , UEFA Konferans Ligi'nde play-off bileti peşinde. Siyah-beyazlılar İrlanda'da 4-1 kazandığı turun rövanşında St. Patrick's ile saat 21.00'de karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Turu geçen taraf, play-off'ta Astana - Lozan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. ABRAHAM İLK MAÇTA HAT-TRICK YAPTI Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı. Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

SİYAH-BEYAZLILAR TAM KADRO



Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.



BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?



Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.



İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.



Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.



Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Paulista, Uduokhai, Emrecan Terzi, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Muçi, Joao Mario, Abraham.



St. Patrick's: Anang, Redmond, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Lennon, Leavy, Crowe-Baggley, Melia, Mulraney, Power.