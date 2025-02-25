Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde (Onvo Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 üstünlükle tamamladı.

Siyah-beyazlıların golleri 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.



Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.