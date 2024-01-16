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Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında: Muhtemel 11

Fernando Santos yönetiminde kupayı kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında: Muhtemel 11

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün başlıyor. Kupayı hedefleyen Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısına çıkıyor. 

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21'de başlayacak. Yeni teknik direktörü Fernando Santos'un ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen siyah beyazlılar, bu sezon kupadaki ilk sınavına çıkacak.

EYÜPSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE

TFF 1. Lig'de 10 puan farkla liderliğini sürdüren Eyüpspor ise sürpriz peşinde. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, dördüncü turda Ankara Demirspor'u elemişti.

Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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