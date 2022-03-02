Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi: Kayserispor yarı finalist

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Yukatel Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek adını son dörde yazdırdı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Kayseri ekibinin golleri 6. dakikada Mario Gavranovic ve 65. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Siyah-beyazlıların tek golünü ise 43. dakikada Valentin Rosier kaydetti. Beşiktaş'ta Rosier 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah-beyazlılarda Welinton'un 79. dakikada gördüğü kırmızı kart ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Kayserispor, son 16 turunda yine deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

