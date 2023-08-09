Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Azerbaycan yolcusu: Neftçi Bakü maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Neftçi maçı kafilesi açıklandı.
Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'IN NEFTÇİ KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.
Neftçi Bakü PFK maçı kamp kadromuz. 🦅#NPFKvBJK pic.twitter.com/z751ZTahEU— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2023
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