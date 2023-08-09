NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Azerbaycan yolcusu: Neftçi Bakü maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Azerbaycan yolcusu: Neftçi Bakü maçı kadrosu belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden 'ın Neftçi maçı kafilesi açıklandı.

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN NEFTÇİ KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...