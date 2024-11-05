Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak.



Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.



İSVEÇ TEMSİLCİLERİNE KARŞI 11. MÜSABAKA



Beşiktaş şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlı ekip, 6 kez Malmö'yle, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



Beşiktaşİsveç temsilcilerine karşı 11. müsabaka, Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş, Göteborg'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.



ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.



Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.