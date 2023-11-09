NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ilk galibiyetin peşinde: Muhtemel 11

Beşiktaş, Konferans Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Bodo Glimt'i konuk edecek siyah-beyazlılarda 2 eksik var.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ilk galibiyetin peşinde: Muhtemel 11

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

hem çıkışa geçmek, hem de iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Siyah beyazlılar Konferans Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Bodo Glimt'i konuk edecek.

Takımın son antrenmanını, seçimde aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

2 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları sürüyor.

Rachid Ghezzal takıma katılsa da ilk 11'de görev yapması beklenmiyor.

Tedavileri tamamlanan Amartey ve Aboubakar'sa hazır.

İLK MAÇI KAYBETTİ

İki takım arasında Norveç'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

D Grubu'nda Beşiktaş 1 puanla son sırada. 7 puanlı Club Brugge lider, Bodo Glimt ve Lugano'nun 4'er puanı var.

Tüpraş Stadı'nda oynanancak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı saat 20.45'te başlayacak.

MUHTEMEL 11

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımını sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert
Rosier-Necip-Bailly-Zaynutdinov
Amir-Gedson
Rashica-Chamberlain-Cenk
Aboubakar

Fenerbahçe tur için Bulgaristan'da: Muhtemel 11

Fenerbahçe tur için Bulgaristan'da: Muhtemel 11

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...