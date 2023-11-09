Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ilk galibiyetin peşinde: Muhtemel 11

Beşiktaş hem çıkışa geçmek, hem de iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.



Siyah beyazlılar Konferans Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Bodo Glimt'i konuk edecek.



Takımın son antrenmanını, seçimde aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.



2 EKSİK VAR



Beşiktaş'ta Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları sürüyor.



Rachid Ghezzal takıma katılsa da ilk 11'de görev yapması beklenmiyor.



Tedavileri tamamlanan Amartey ve Aboubakar'sa hazır.

İLK MAÇI KAYBETTİ

İki takım arasında Norveç'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.



D Grubu'nda Beşiktaş 1 puanla son sırada. 7 puanlı Club Brugge lider, Bodo Glimt ve Lugano'nun 4'er puanı var.



Tüpraş Stadı'nda oynanancak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı saat 20.45'te başlayacak.

MUHTEMEL 11



Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımını sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:



Mert

Rosier-Necip-Bailly-Zaynutdinov

Amir-Gedson

Rashica-Chamberlain-Cenk

Aboubakar

