Beşiktaş, UEFA'ya gidiyor: Bu karar adil değil!

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendi. Siyah beyazlılar puanını 65 yaptı.



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonu açıklamalarda bulundu.



"Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var. Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. TFF ve MHK'ya sesleniyorum, içinizde birazcık vicdan varsa, kalan beş haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri yarışın dışında tutmaya çalışmanız fayda göstermedi. Biz hiçbir zaman 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık. Adaletli bir lig olmadığını söylüyoruz.Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık! Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil! Bunu bir kez daha gördük! Rakiplerimizin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız!"